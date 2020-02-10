Çin'de patlak veren koronavirüs salgını, etkisini ülke dışına taşımaya devam ediyor. Ülkedeki otomotiv üretimine ara verilmesinin ardından, geçtiğimiz günlerde üretime ara veren Güney Koreli Hyundai, Çin dışında fabrikasını kapatan ilk üretici olmuştu.
Tedarik sorunu nedeniyle üretime ara veren Hyundai'nin ardından, bu sefer de Nissan'ın Japonya'daki üretimini durdurduğu ortaya çıktı.
Japonya merkezli Nikkei Gazetesi'nin haberine göre, Nissan'ın Japonya'nın güney batısında yer alan Kyushu üretim tesisinde koronavirüs sebebiyle üretime ara verildi.
Nissan'ın salgın dolayısıyla Çin'den gerekli parçaları almakta zorlandığı için bu kararı aldığını ifade ediliyor.
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