        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Noa Lang, ilk gollerini Devler Ligi'nde attı - Futbol Haberleri

        Noa Lang, ilk gollerini Devler Ligi'nde attı

        Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, sarı-kırmızılılardaki ilk gollerini Juventus karşısında kaydetti.

        Giriş: 17.02.2026 - 23:14 Güncelleme: 17.02.2026 - 23:14
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İtalyan temsilcisi Juventus ile mücadele ederken, Hollandalı futbolcu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

        Müsabakanın 49. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda kaleci Michele Di Gregorio’dan dönen topu kale önünde Lang tamamladı ve skor 2-2 oldu.

        Maçın 75. dakikada da Victor Osimhen’in baskı sonucu kaptığı topu alan Hollandalı futbolcu, kale önünde topu ağlara gönderdi ve skor 4-2 oldu.

        Bu transfer döneminde Napoli’den kiralık olarak takıma katılan 26 yaşındaki futbolcu, ilk gollerini Juventus maçında kaydetti.

        Müsabakaya 11’de başlayan Noa Lang, 83. dakikada yerini Sacha Boey’a bıraktı.

