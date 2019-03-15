Nöbet'in 3. bölümünde neler yaşandı?

Zeynep Öğretmen’i kaçıran teröristler bu kozun ne kadar değerli olduğunu biliyor ve hain planlar kurmaya devam ediyorlar. Yiğit Yüzbaşı, eşini ve diğer masum rehineleri Jiyan’ın ve adamlarının elinden sağ salim kurtarabilecek mi?

DEVLET Mİ YOKSA EVLAT MI?

Binbaşı Barış, Elmalı’da çok kritik bir süreci yönettiği sırada eşinden, onu altüst edecek bir haber alır. Şimdi onun için çok zor bir karar verme zamanıdır çünkü biricik evladı Alper’in ona ihtiyacı vardır.

ELMALI’DA YABANCI MİSAFİR; ARKEOLOG JENNIFER

Elmalı’ya yabancı bir misafir gelir. Fakat Arkeolog Jennifer’in Elmalı toprakları altına gömülmüş tarihle çok da bir ilgisi yoktur. Onun asıl ilgilendiği Elmalı topraklarının sınırlarıdır. O yüzden de ilk temasa geçeceği kişi Ziya Cevran’dır!

Yapımını Pana Film, yapımcılığını ise Necati Şaşmaz’ın üstlendiği ‘Nöbet’ her Pazar 20:00’de Show TV’de! Nöbet ’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.