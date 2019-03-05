SHOW TV'nin yeni dizisi 'Nöbet', ilk bölümüyle gönüllere taht kurdu.

Necati Şaşmaz'ın yapımcısı olduğu, Gökhan Erkut'un yönettiği ve başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci, Kürşat Alnıaçık, Nevzat Yılmaz, Tuncay Beyazıt, Sultan Elif Taş, Gökhan Gencebay, Murat Kılıç, Yılmaz Meydaneri, Burak Sarımola, Salih Bayraktar, Kaan Sevi, Bahadır Buyruk ve Orkun Ok'un paylaştığı 'Nöbet', ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gördü.

Necati Şaşmaz, 'Nöbet'in ilk bölümünün yayınından önce Pana Film'de bir davet verdi. Dizide 'Jandarma Üsteğmen Oğuz Berhudar'ı canlandıran oğulları Gökhan Gencebay'ı yalnız bırakmayan Orhan Gencebay ve Sevim Emre de davete katıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

'Nöbet'in ilk yayın günündeyse çekimlerin gerçekleştirildiği Antalya'nın Elmalı ilçesinin sakinleri, yerel yöneticileri ve kalabalık bir devlet erkanı diziyi birlikte izledi.

Dev prodüksiyonu ve iddialı oyuncu kadrosuyla merakla beklenen ‘Nöbet'i izlerken, askerlerimizin teröristlere karşı mücadele verdiği bazı anlarda gözyaşlarını tutamayanlar oldu. Aylardır süren çalışmanın ardından, diziyi izleyen oyuncular ve dizi ekibi duygu dolu anlar yaşadı.

'Nöbet'i Elmalı'da Necati Şaşmaz, oyuncular ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaoğlu, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Apikoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Elmalı İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Elmalı İlçe Jandarma Komutanı Akın Poçulu, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kenan Polatcan, Antalya PTT Baş Müdürü Nurgül Altınöz, Piri Reis Üniversite Rektörü Oral Erdoğan birlikte izledi.

Yapımını Pana Film'in üstlendiği 'Nöbet', her pazar günü saat 20'de SHOW TV ekranlarında...