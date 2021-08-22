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Haberler Merak Edilenler Nöbetçi noter listesi 1 Ağustos | Türkiye Noterler Birliği nöbetçi noter listesi
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Nöbetçi noterler 22 Ağustos Pazar | Türkiye Noterler Birliği nöbetçi noter listesi

22 Ağustos nöbetçi noterler listesi hemen her hafta sonu olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İki yıldır Türkiye Noterler Birliği tarafından hafta sonu nöbetçi noter uygulaması devam ettiriliyor. İşte 22 Ağustos Pazar günü Nöbetçi Noter listesi....

Nöbetçi noter listesi 1 Ağustos | Türkiye Noterler Birliği nöbetçi noter listesi

Noterler, Cumartesi ve Pazar günleri devlet kurumu olmasından dolayı hizmet vermemektedir. Ancak Nöbetçi noter uygulamasıyla saat 10:00-16:00 arasında açık olan noterlere ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

NÖBETÇİ NOTER NE İŞ YAPAR?

Noter, yasaların kendisine verdiği yetkiyle, özel ya da tüzel kişilerin çeşitli belgelerine ve işlemlerine yasal geçerlik kazandıran, yasaların öngördüğü başka görevleri yerine getiren, belli nitelikleri ve kendine özgü bir yasal statüsü olan kamu görevlisidir.

Noter görevleri ise şunlardır;

1) Hukuki güvenliği sağlayarak anlaşmazlıkları önlemek
2) Resmiyet verilmesi noterlerce yapılan hukuki işlemleri yapmak
3) Gayrimenkul satış vaadlerini onaylamak
4) Resmi yazılı belgelerin bir örneğini vermek
5) Belgeleri bir dilden diğer bir dile çevirme işlemlerini yapmak
6) İhtarname, ihbarname, protesto göndermek
7) Tescili gerekli işlemleri tescil etmek
8) Tespit işlemleri
9) Emanet işlemleri
10) Defter onaylama işlemleri
11) Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruf işlemleri

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