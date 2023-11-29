Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile karşı karşıya geliyor. Aldığı başarılı sonuçlarla grupta lider konumunda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe Nordsjaelland engelini geçip grubu lider bitirmek istiyor. Zorlu mücadele öncesinde Nordsjaelland - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Nordsjaelland - Fenerbahçe maçının naklen yayınlanacağı kanal...
Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Ligde ve Avrupa'da zirvede yer alan Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanından galip gelip çıkışını sürdürmek istiyor. Ludogorets karşısında Avrupa'da ilk yenilgisini alan İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler, Nordsjaelland karşısında grupta 5. maçına çıkıyor. Peki, "Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'ier...
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü oynanacak.
Zorlu mücadelenin başlama saati 23.00 olarak açıklandı.
NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçına sahne olacak Nordsjaelland Fenerbahçe karşılaşması Exxen'den canlı yayınlanacak.