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Normalleşme ne zaman başlıyor? Kademeli normalleşme nasıl olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine yeniden giriyoruz. Vaka sayılarındaki düşüş ile birlikte kafeler, restoranlar, halısahalar gibi işletmeler kademeleri olarak açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme adımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Normalleşme ne zaman başlıyor? Kademeli normalleşme nasıl olacak?

Normalleşme ne zaman başlıyor? Kademeli normalleşme nasıl olacak?

Normalleşme ne zaman başlıyor? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar vaka sayısına göre de şekillenecek. Peki normalleşme süreci nasıl olacak? İşte haberin detayları...

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hasabından, “Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak” paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart'tan itibaren atılması beklenen normalleşme adımları ile ilgili ise, "Çalışmalar pazartesi günü kabinenin önüne gelecek, kabinede de bunun müzakeresini tekrar yapacağız. Ne denli istatistiki eğrilerin nerelere vardığını bakanımız bize sunumunu yapacak" dedi. Erdoğan, kafeler ve restoranlarda alınabilecek tedbirlerin de değerlendirileceğini ifade etti.

KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, marttan itibaren hayata geçirilecek normalleşme süreci adımlarının, Kovid-19 vaka sayısı, yoğun bakım doluluk oranı, PCR testlerindeki pozitiflik oranı, 10-14 günlük süredeki salgının trendi ve aşılanan kişi sayısı gibi parametreler çerçevesinde illere verilecek puanlara göre belirleneceğini bildirdi.

Aydın, sosyal yaşam ve iş hayatını direkt etkileyen Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kısıtlamaların "yerinde karar" döneminde marttan itibaren illere göre değerlendirileceğine dikkati çekti.

İllerin, durumuna göre "düşük", "orta", "yüksek" veya "çok yüksek" riskli olarak sınıflandırılacağını söyleyen Aydın, bu gruplara göre kısıtlamalardan hangilerinin kaldırılacağı veya sürdürüleceğinin belirleneceğini belirtti.

Şehirlerde salgının yönetilebilir ve hızının düşük olduğunu gösterecek parametrelere göre yerinde kararların belirleneceğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu kararlar, tek başına 100 bin kişide görülen vaka sayıları üzerinden alınmayacak. Bunun yanında şehirdeki hastanelerin yatak, yoğun bakım, solunum cihazı kapasitesi ve doluluk oranı, şehirdeki salgının üreme hızı, PCR testlerindeki pozitiflik oranı, şehirdeki 10-14 günlük süredeki salgının trendi, şehrin yaş ve demografik durumu çerçevesindeki aşı durumu gibi 5-6 parametre üzerinden şehirler puanlamaya tabi tutulacak. Bu puanlamanın durumuna göre de 'düşük', 'orta', 'yüksek' veya 'çok yüksek' riskli denilecek.

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