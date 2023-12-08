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        Haberler Magazin Norman Lear hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Norman Lear hayatını kaybetti

        ABD'li senarist ve yapımcı Norman Lear, 101 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 09:50 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:50
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        1970'lerde 'All in the Family' ve 'The Jeffersons' gibi sitcom'larıyla tanınan ünlü yapımcıı Norman Lear, Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti.

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        Norman Lear'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Norman; merak, azim ve empati dolu bir hayat yaşadı. Ülkemizi derinden sevdi ve bir ömür boyu ülkenin kurucu idealleri olan adalet ve eşitliğin korunmasına yardımcı oldu. Kariyerine canlı televizyonun ilk günlerinde başladı ve parlak bir ideali değil, ABD'lilerin gerçek hayatları hakkında yazmaya dair bir tutkuyu takip etti" denildi.

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        Norman Lear'ın programları, o yıllarda henüz işlenmeye cesaret edilemeyen ırkçılık, feminizm ve toplumsal eşitsizlikler gibi konuları ele alıyordu. Lear, 'Prenses Gelin' ve 'Kızarmış Yeşil Domatesler'in filmlerin yapımcılığını üstlendi ve 1967 yapımı 'Amerikan Tarzı Boşanma' ile en iyi senaryo dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.

        #Norman Lear
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