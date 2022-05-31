NOROVİRÜS BULAŞICI MIDIR?

Norovirüs kolayca yayılabilen bir virüs olduğundan salgını da oldukça büyük olabilir. Norovirüs ile enfekte olan kişiler milyarlarca norovirüs parçacığını saçabilir ve sadece birkaç virüs parçacığı diğer insanları hasta etmeye yeterlidir.

Enfekte bir kişiyle doğrudan temas halinde olmak, enfekte yiyecek veya su tüketmek, kirlenmiş yüzeylere dokunmak ve ardından yıkanmamış ellerinizi ağzınıza temas ettirmek sizin de enfekte olmanıza sebep olabilir. Semptomlar genellikle virüse maruz kaldıktan 12 ila 48 saat sonra gözükmeye başlar. Bununla birlikte, araştırmalar, kendinizi daha iyi hissettikten sonra iki hafta veya daha fazla bir süre boyunca norovirüsü yayabileceğinizi göstermiştir.