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HaberlerFutbolMilli TakımNorveç Türkiye maçı CANLI İZLE - TRT1 canlı izle - Milli maç hangi kanalda?
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Norveç - Türkiye maçı CANLI YAYIN

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile karşılaşıyor. Gruptaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 devirip tarihi bir galibiyete imza atan Ay-Yıldızlılar grup liderliği sahada! İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı...

Norveç Türkiye maçı CANLI İZLE - TRT1 canlı izle - Milli maç hangi kanalda?

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.

NORVEÇ - TÜRKİYE

STAT: La Rosaleda Stadı (Malaga)
HAKEM: Alejandro Hernandez (İspanya)
SAAT: 20.00
YAYIN: TRT 1

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

TRT 1 CANLI İZLE

(Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmıştı.)

NORVEÇ İLE 10. KEZ

A Milliler, Norveç ile tarihte 10. kez rakipler... İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

SON MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

GÜNEŞ'İN 72. MAÇI

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 51'i resmi, 20'si özel 71 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 71 maçta 34 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 110 gol attı, kalesinde 70 gole engel olamadı.

588. RANDEVU

A Milli Takımımız, 98 yıllık tarihinde 314'ü resmi, 273'ü özel 587 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 223 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 779 gol attı, kalesinde 839 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 587 karşılaşmanın 506'sını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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ADAY KADRDO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Uğurcan Çakır (Trabzonspor),Altay Bayındır (Fenerbahçe),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille),Caner Erkin (Fenerbahçe),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Liverpool),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Umut Meraş (Le Havre),Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion),Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Orkun Kökçü (Feyenoord),Yusuf Yazıcı (Lille),Halil Akbunar (Göztepe),Hakan Çalhanoğlu (Milan),Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf),Cenk Tosun (Beşiktaş)

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