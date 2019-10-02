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Norveç Varlık Fonu 5.9 milyar dolarlık hisse satacak

DHA

Norveç Varlık Fonu petrol ve gaz şirketlerindeki 5.9 milyar dolarlık hissesini satacak. Satış kademeli olarak gerçekleşecek

norveç varlık fonu

Norveç'in 1 trilyon dolar büyüklüğündeki Varlık Fonu, petrol ve gaz şirketlerinde sahip olduğu hisselerden 5.9 milyar dolarlık satış yapmak için onay aldı.

Norveç Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan planda ön görülen satış miktarı Norveç hükümetinin Mart ayında yaptığı 7.6 milyar dolarlık tahminin altında kaldı.

95 ŞİRKETTE YATIRIMI VAR

Norveç Varlık Fonu, FTSE Russell tarafından "Petrol: Ham Üreticiler" olarak sınıflanan şirketlerden hisse satacak. Bu kategoride yer alıp Norveç Varlık Fonu tarafından yatırım yapılmış şirket sayısı eylül ortası itibariyle 95.  Maliye Bakanlığı, satışların kademeli olarak yapılacağını belirtirken, hangi şirketlerden hisse satılacağı konusunda ayrıntı vermedi.

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