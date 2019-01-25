Dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen natürel sızma zeytinyağı kalite yarışmalarına katılan 9 bin 522 zeytinyağı ve bu zeytinyağlarını üreten yaklaşık 4 bin üreticiyi, ödül toplamlarına göre sıralayan "EVOO World Ranking" 2018 yılı sonuçları açıklandı.

Buna göre, 2018 yılında uluslararası yarışmalarda ödül alan Türk zeytinyağı markası Nova Vera, EVOO 2018 Dünya Sıralaması’nda da ‘En İyi Natürel Sızma Zeytinyağı Üreticileri’ listesinde ilk 50’ye girdi. Nova Vera’nın aldığı ödüllerin, Türkiye'nin ülke skorunu yükselttiği ve ülkeler sıralamasında ilk 10 ülke arasına girdiği açıklandı. 2018’de gerçekleştirilen 14 yarışmada alınan 99 ödülle Türkiye ‘Ülkeler Sıralaması’nda 8'inci sırada yer aldı.

Listeye 33'üncü sıradan giren şirketin, ayrıca “Yılın En İyi Natürel Sızma Zeytinyağları” listesinde de Erken Hasat ve Ege Sızma ürünleri ile ilk 100 içerisinde yer aldığı belirtildi.

'TÜRK ZEYTİNYAĞINI HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Nova Vera Kurucusu Bahar Alan, Türkiye’de güzel zeytin çeşitlerinin bulunduğunu ve zeytinlerin iyi işlendiğinde çok güzel zeytinyağları üretilebildiğini dünyaya gösterebilmenin yolunun bu yarışmalardan geçtiğini ifade etti.

Alan, "Geçtiğimiz yıllarda ülkeler sıralamasında Türkiye maalesef ilk 10’a giremiyordu. Bugün ise ülkemizi 8'inci sırada görmek heyecan verici. Bu tür başarılar, zeytinyağında dünya ligine girebilmemiz açısından önem taşıyor. Türk zeytinyağını dünyada hak ettiği noktaya taşımak ve sağlık bileşenleri en yüksek düzeyde zeytinyağı üretebilmek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.