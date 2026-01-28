Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Grand Slams Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finalde - Tenis Haberleri

        Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finalde

        Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık çeyrek finalindeki rakibi Lorenzo Musetti'nin sakatlığı sebebiyle 3. sette maçtan çekilmesiyle adını yarı finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 13:58 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Djokovic, Avustralya'da yarı finalde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic, Kazak Elena Rybakina ve ABD'li Jessica Pegula yarı finale yükseldi.

        Melbourne kentindeki turnuvanın 11. gününe sabah seansında çeyrek final maçlarına devam edildi.

        Tek erkeklerde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Djokovic, 5 numaralı seribaşı İtalyan raket Lorenzo Musetti'nin sakatlık nedeniyle karşılaşmanın 3. setinde çekilmesiyle yarı finale adını yazdırdı.

        İlk iki seti 6-4 ve 6-3'lük skorlarla kazanan Musetti, üçüncü sette 3-1 yenik durumdayken karşılaşmadan çekildi ve Sırp raket yarı finale çıktı.

        Djokovic, Çek rakibi Jakub Mensik'in de sakatlığı nedeniyle çekilmesiyle çeyrek finale kalmıştı.

        Elena Rybakina
        Elena Rybakina

        RYBAKINA VE PEGULA DA YARI FİNALE YÜKSELDİ

        Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti Kazak Elena Rybakina (5), tek kadınlarda 6 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası Polonyalı Iga Swiatek'i 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

        ABD'li Jessica Pegula (6) ise geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti, 4 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde