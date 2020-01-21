Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri 2020

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde her il ve ilçede valilik ve kaymakamlıklara bağlı müdürlükler çalışır. Genel olarak adrese bağlı nüfus kayır işleri, kimlik değiştirme, ikamet işlemleri gibi işlemleri bu dairelerde yapabilirsiniz. Ancak eğer kimlik kaybetmişseniz yenisi için daha fazla ücret ödersiniz. Eğer zaten var olan kimliğiniz için bir değişim yapacaksanız çok cüzi bir miktar ödemeniz gerek. Son değişiklikle gündeme gelen “Çipli Kimlik” için de önceden randevu almanız gerek. Daha sonra Nüfus Müdürlüğünde yapılan işlemlerden sonra yeni kimliğiniz 3 hafta içerisinde geliyor. Ayrıca artık Nüfus Müdürlüğünden yapacağınız birçok işi, ikamet almak da dahil, e – devlet sistemi üzerinden de yapabiliyorsunuz.

Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri aynı zamanda Kaymakamlık çalışma saatleri olarak da düşünebilirsiniz. Çoğu ilçede kaymakamlığın da bulunduğu “Hükümet Konağı” denilen yerlerde diğer kurumları ve müdürlükleri de bulabilirsiniz.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Nüfus müdürlükleri sabah saat 08.30’da mesaiye başlar. Türkiye’nin her yerinde bu saatte işleme başlasa da çoğu zaman yoğunluktan dolayı işlerinizi bitirmek zor olabiliyor. Bunun için eğer mümkünse işlemlerinizi e-devlet sisteminden yapmaya çalışın. Olmuyorsa erkenden Nüfus müdürlüğüne gitmelisiniz.

Öğle arasına 12.30’da giren nüfus müdürlükler, 13.30’da tekrardan mesaiye başlıyorlar. Daha sonra akşam 16.30’a kadar çalışmaya devam ediyorlar. Hafta sonları resmi daire oldukları için çalışmasalar da seçim ya da diğer özel durumlarda hafta sonları ya da akşamları da çalışabiliyorlar. Hatta mobil iletişim noktaları da kuruyorlar.

Nüfus müdürlükleri; hafta sonu, dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde diğer çoğu kamu kuruluşu gibi hizmet vermemektedir.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136 Yenimahalle / Ankara adresinde bulunmaktadır. Genel müdürlüğe, 0312 591 21 00, 0312 591 21 01, 0312 591 21 02 telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, nüfus müdürlükleri Alo Bilgi Hattı'nı kullanmak için 199'u arayabilirsiniz.