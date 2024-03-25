Nükleer santral projesi müzakerelerinde "3 temel kriter"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu kapsamında Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçen hafta Moskova'da meydana gelen terör saldırısını lanetleyen ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Bayraktar, "Bugün bu toplantıya gelmemizin nedenlerinden biri, bizim dayanışmaya verdiğimiz önem. Rusya ile birçok alanda, özellikle enerji alanında önemli bir işbirliğimiz var. Böyle bir günde burada olmanın, onlar açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Terörün her türlüsüne, terörle çok mücadele vermiş bir ülke olarak karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Buradaki terör saldırısını da şiddetle bir kez daha sizler vesilesiyle kınadığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

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"TÜRKİYE, GEÇTİĞİMİZ YIL NİSAN AYINDA AKKUYU'YA İLK TAZE YAKITIN GELMESİYLE BERABER NÜKLEER ÜLKE HALİNE GELDİ”

Bayraktar, bir önceki Uluslararası ATOMEXPO Forumu'ndan bu yana Türkiye'de nükleer enerji sektöründe önemli gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, "Türkiye, geçtiğimiz yıl nisan ayında Akkuyu'ya ilk taze yakıtın gelmesiyle beraber nükleer ülke haline geldi. Bu önemli bir değişim. Bir sonraki ATOMEXPO'ya geldiğimizde, Akkuyu'dan elektrik üreten bir ülke olarak burada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleerin, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi noktasındaki rolüne de değinen Bayraktar, "Biz yenilenebilir enerjiyi kullanmak istiyoruz. Ülkemizde çok büyük bir potansiyel var. Mevcut kapasiteyi arttırmak istiyoruz. Ama bu kesintili güneş ve rüzgar gibi kaynakları, mutlaka baz yükle dengelememiz gerekiyor. Dolayısıyla nükleer bu açıdan, yani bizim yenilenebilir enerji hedeflerimizi gerçekleştirmemiz için çok önemli. Türkiye'nin küresel ısınma, iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinde nükleer; temiz, çevreci yakıt olarak da katkı sağlayacak." diye konuştu.