Numan Kurtulmuş: Bu kadar haksızlığı dünya kaldırmaz - HABERLER

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüs sonrası dünyanın gelir adaletsizliğine karşı mücadele etmesi gerektiğini ifade etti. Kurtulmuş, Twitter'da şunları kaydetti:

— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 11, 2020

"Koronavirüs’le mücadelemiz bittikten sonra küresel gelir adaletsizliğine karşı yeni bir mücadele dönemi başlamalıdır.

Dünya nüfusunun %0,7’sinin toplam zenginliğin %44’üne, buna karşılık %70’inin ise sadece %3’üne sahip olduğu büyük adaletsizlik giderilmeden dünyada barış ve huzur sağlanamaz.

Dünyanın zengin kuzey ülkeleri nüfusları azalırken giderek zenginleşiyor, buna mukabil fakir güney ülkeleri ise nüfusları artarken daha da yoksullaşıyor.

Zengin kuzey - yoksul güney farklılaşması yeni bir küresel gerilimin kaynağını oluşturuyor.

Bu kadar haksızlığı dünya kaldıramaz."