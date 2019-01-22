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Ünlü oyuncu paylaşımına: “An”larım vardı benim; durduğum ,sustuğum , haykırdığım , dinlemediğim, dikine gittiğim, bağırdığım, sevdiğim, okşadığım, şımardığım, yok saydığım, duymadığım eleştirdiğim... Güvensizliklerim vardı benim, ait hissetmeyişlerimin getirdiği isyanlarım!! Tüm kavgalarıma seninle cevap buldum, ben seninle dindim... Kendimi buldum, sakinliğine huzuruna... notunu düştü.