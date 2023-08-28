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Proje kapsamında toplamda 243 dükkanın tamamlanacağını aktaran Ceneviz, şunları kaydetti: "243 iş yerinin içerisinde manav, kasap, kuyumcu gibi her türlü faaliyet gösterebilecek dükkanlarımız olacak. Sıcak hava koşulları bizi biraz etkiliyor. Çok sıcak oldu bu aralar ama işler hızlı bir şekilde gidiyor. Ayın 15'i gibi hiçbir şey kalmaz, toplayıp çıkarız. Ondan sonra altyapıcılar başlar" dedi.