Nurettin Açıkalın'dan transfer sözleri: 4 futbolcuyla prensipte anlaştık!

Trendyol Süper Lig temsilcisi Zecorner Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"KAYSERİSPOR İYİ BİR TAKIM"

Kayserispor lige daha büyük umutlarla başladı, daha güzel yerlerde olmayı hedefliyorduk. Çok fazla berabere biten maçımız var, her zaman hesapladığınız gibi gitmeyebiliyor. Futbol şansını bazı maçlarda yanımızda hissedemedik, son dakikalarda yediğimiz goller oldu. Kayserispor'u bulunduğu sıralamayla değerlendirmek yanlış olur. Kayserispor iyi bir takım. Uyumlu, ahenkli ve güzel oyuncularla kurulu bir takımız.

"4 OYUNCUYLA PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda transferlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Sportif direktörümüz Muhammed Türkmen bu konuda yoğun bir çaba sarf ediyor. Ekonomik şartların takım ekonomisine uygun olması lazım, yabancı sınırına takılmamamız gerekiyor. Eksik olan mevkilerimizi de biliyoruz. Stoper ve sağ bek bölgesindeki çalışmalarımızı hızlandırdık. Şu an itibarıyla 4 oyuncuyla prensip anlaşmasına varıp, imzalarımızı attık. Transfer tahtasıyla ilgili bir problemimiz var, 1-2 güne çözülecek; bugün ya da yarın biter. Hafta sonuna kadar transferleri resmen açıklayacağız.