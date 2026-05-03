        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor Nurettin Açıkalın: Ligde kalacağımıza inanıyoruz

        Nurettin Açıkalın: Ligde kalacağımıza inanıyoruz

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'da kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, yapacakları 2 maçı kazanarak ligde kalmak istediklerini söyledi.

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 23:52 Güncelleme:
        "Ligde kalacağımıza inanıyoruz!"

        RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Açıkalın, ligin son haftalarına girilirken maçlarda mücadelenin arttığını dile getirdi.

        Açıkalın, alt sıralarda bulunan takımların düşmeme mücadelesi verdiği bu haftalarda Eyüpspor'un da kendileriyle aynı kaderi paylaştığını vurguladı.

        Başkan Açıkalın, şunları kaydetti:

        "İster istemez tabii bu gerginlik üzerimizde oluşuyor. Oyuncularımız yine de mücadelelerini verdi. Bugün farklı skorla da buradan ayrılabilirdik. Ama kaybettiğimiz bir şey yok. Sadece diğer haftalara taşıdığımızı düşünüyorum. Üç puan bizi burada özellikle rakiplerimizin puan kaybettiği bu haftada inanılmaz bir yere taşırdı. Gerçekten güzel olurdu. Ama dediğim gibi önümüzde Alanyaspor maçı var. Sonra içeride Konyaspor maçımız var. Biz bu maçlarda da layıkıyla oynayıp ligde kalacağımıza inanıyoruz."

        Oyuncular ve teknik heyetle konuştuklarını belirten Açıkalın, "Kayserispor'un önümüzdeki 2 maçı kazanarak ligde yoluna devam etmesini umut ediyor ve bunun da böyle olacağını biliyoruz." diye konuştu.

