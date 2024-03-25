Nurgül Yeşilçay, hakkında çıkan haberi yalanladı
Nurgül Yeşilçay, hakkında çıkan 17 günde 30 kilo verdiği haberlerini yalanladı
Giriş: 25.03.2024 - 11:39 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:39
Nurgül Yeşilçay, hakkında çıkan 17 günde 30 kilo verdiği haberlerini sosyal medya hesabından yalanladı.
Ünlü oyuncu, çıkan haberin ekran görüntüsünü hikâyesinde yayınlayarak; "17 günde 30 kilo verilmez kızlar! 2 yılda 15 kilo! Hatta ilk aylar hiç kilo veremeyip vazgeçmek istiyorsun, vazgeçmezsen kilo vermeye başlıyorsun" şeklindeki ifadeleri kullandı.
Fotoğraflar: Instagram
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