Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın Marmaris tatili
Marmaris'te tatil yapan Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, bir plajda görüntülendi
Giriş: 24.07.2024 - 07:39 Güncelleme: 24.07.2024 - 08:18
1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nurgül Yeşilçay, uzun süredir aşk yaşadığı Necati Kocabay ile tatil yapmak için Marmaris'te gitti.
2
Bir plajda görüntülenen Nurgül Yeşilçay, gün boyunca güneşin keyfini çıkardı.
3
Bej bir mayo giymeyi tercih ettiği görülen Nurgül Yeşilçay, saçlarını toplayıp güneş gözlüğü taktı.