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        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın plaj keyfi - Magazin haberleri

        Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın Marmaris tatili

        Marmaris'te tatil yapan Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, bir plajda görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 07:39 Güncelleme: 24.07.2024 - 08:18
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nurgül Yeşilçay, uzun süredir aşk yaşadığı Necati Kocabay ile tatil yapmak için Marmaris'te gitti.

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        Bir plajda görüntülenen Nurgül Yeşilçay, gün boyunca güneşin keyfini çıkardı.

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        Bej bir mayo giymeyi tercih ettiği görülen Nurgül Yeşilçay, saçlarını toplayıp güneş gözlüğü taktı.

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        Sevgilisinin yanına sonradan gelen Necati Kocabay ise Yeşilçay'ın yanındaki şezlonga uzandı.

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        Birlikte güneşlenen Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, bir ara romantik anlar yaşadı. Çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.

        #nurgül yeşilçay
        #Necati Kocabay
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