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Bir şarkı çıktı birden. Aaa! Onun sesi! Bana özel şarkı bestelemiş! Şarkı şöyle, sıkı durun! ‘Benimle evlenmen lazım. Ömür boyu ayaklarını ben ısıtırım. Soğanları ben doğrarım. Seni hiç ağlatmam, hep güldürürüm. Sımsıkı sarılırım. Benimle evlenmen lazım...’ Çok romantikti bir andı. Aşkım benim” diye konuştu.