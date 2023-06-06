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Nurhan Damcıoğlu yaşamını yitirdi! Nurhan Damcıoğlu kimdir, kaç yaşında vefat etti?

Kantocu ses sanatçısı; tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu'dan acı haber geldi. Sanat camiasının sevilen ismi Damcıoğlu, 82 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. İşte, "Nurhan Damcıoğlu kimdir, nereli ve hastalığı neydi?" sorularının yanıtları ile hayat hikayesi...

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DHA
  • Nurhan Damcıoğlu kimdir, neden vefat etti? Nurhan Damcıoğlu kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi?

    Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. 2010 yılından beri yaşamını sürdürdüğü İzmir'de dün aniden rahatsızlanan Damcıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşte, Nurhan Damcıoğlu'nun hayatı...
  • Nurhan Damcıoğlu kimdir, neden vefat etti? Nurhan Damcıoğlu kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi?

    NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR?

    Mustafa ve Hafize (Ürper) Damcıoğlu çiftinin 9 çocuğundan biri olan Nurhan Damcıoğlu, 29 Ağustos 1941 tarihinde Ankara’da doğru. Annesinin girişimleriyle 9 yaşında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne kaydı yaptırılarak çok küçük yaşta tiyatro eğitimine başladı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde 9 yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı. 
  • Nurhan Damcıoğlu kimdir, neden vefat etti? Nurhan Damcıoğlu kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi?

    Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi.

    Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkan Nurhan Damcıoğlu, burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu.

    Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yaptı. Daha sonra 2. evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yapıp 10 yıl evli kaldı. Nurhan Damcıoğlu, sanat yaşamında birçok ödül kazandı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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