        Nuri Şahin: İstediğimiz seviyeye yaklaştığımızı düşünüyorum - Rams Başakşehir Haberleri

        Nuri Şahin: İstediğimiz seviyeye yaklaştığımızı düşünüyorum

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili, "Bizim için kendimizi en yüksek seviyede test edebileceğimiz, nerede olduğumuzu görebileceğimiz bir maç olacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 17:40 Güncelleme: 08.02.2026 - 17:40
        "İstediğimiz seviyeye yaklaştığımızı düşünüyorum"
        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İyi oynadık, iyi başladık. İlk yarıda ikinci golü bulamasak da Rize maçından ders çıkardığımızı düşünüyorum. Oyuncular durmadan atak yapmaya ve 3. bölgede oynamaya çalıştı. Hem ceza sahasında topla buluşma, hem de şut atma konusunda gayet iyi bir takım olduk. 2. yarıda 2-0’ı bulduk. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Sadece son dakika yediğimiz gol biraz üzdü" ifadelerini kullandı.

        "İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE YAKLAŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

        Ligde yakalanan 8 maçlık namağlup seriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Gayet iyi oynuyoruz. Benim gözümde bu bir sürecin getirdiği bir şey oldu. İlk haftalarda alamadığımız galibiyetler biraz fazla oldu ama oyunun oturması için devam ettik. İyi oynuyoruz. Kesinlikle daha iyi oynayabiliriz. İstediğimiz seviyeye yaklaştığımızı düşünüyorum. Bunlar çok hak ederek aldığımız puanlar" diye konuştu.

        "BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OLDUĞUMUZU GÖREBİLECEĞİMİZ BİR MAÇ OLACAK"

        Gelecek hafta iç sahada Beşiktaş ile oynayacakları maça da değinen Şahin, "Haftaya da çok değerli ve büyük bir takıma karşı oynayacağız. Şu anda 6 puan önümüzdeler. Umarım güzel maç olur. Bizim için kendimizi en yüksek seviyede test edebileceğimiz, nerede olduğumuzu görebileceğimiz bir maç olacak. Kendi sahamızda oynuyoruz. Umarım güzel bir maç olur. Biz 3 puanı alırız" şeklinde konuştu.

