Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: Maçın hakkı beraberlikti - Rams Başakşehir Haberleri

        Nuri Şahin: Maçın hakkı beraberlikti

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Rams Başakşehir sahasında Beşiktaş'a 3-2'lik skorla kaybetti. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Nuri Şahin, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 23:43 Güncelleme: 15.02.2026 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Maçın hakkı beraberlikti"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'a 3-2 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Maça çok iyi başladık ve iyi oynayarak öne geçtik. Bireysel hatadan dolayı beraberlik geldi. İkinci yarıda daha iyi başladık. Bu tarz maçlarda anları doğru oynayacaksınız. Son anlarda yine bireysel hatadan gol yedik. Maçın hakkı beraberlikti. Çok üzgünüm. Bazen acı oluyor ama öğreniyoruz. Önümüzdeki maçı kazanarak yeniden yarışa girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şahin, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili soruyu, "Ben futbolun güzelliği için uğraşıyorum. Hiç alanım olmayan yerler bunlar. Açıklamalar beni yüzde 1 bile motive etmedi. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı takımımı hazırladım. Tamamen işime odaklıyım. Futbolun güzelliğinin peşindeyim. Herkes Türkiye ligini konuşsun, bunun peşindeyim." diye cevap verdi.

        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Z Frekansı'nda bu haftanın konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin yetenekli sesi, Yasemin Arın!

        Yeni dönem Türkçe müziğin hikaye dolu sesi Yasemin Arın; Habertürk.com'dan Emin Arslan'a konuk oldu. 'Gerek' ve 'Eğer' ile öne çıkan Yasemin, hikayelerini, müziğe başlangıç serüvenini, Sofar macerasını ve hayallerini aktardı. İletişim: earslan@haberturk.com

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?