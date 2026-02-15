Nuri Şahin: Maçın hakkı beraberlikti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'a 3-2 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Maça çok iyi başladık ve iyi oynayarak öne geçtik. Bireysel hatadan dolayı beraberlik geldi. İkinci yarıda daha iyi başladık. Bu tarz maçlarda anları doğru oynayacaksınız. Son anlarda yine bireysel hatadan gol yedik. Maçın hakkı beraberlikti. Çok üzgünüm. Bazen acı oluyor ama öğreniyoruz. Önümüzdeki maçı kazanarak yeniden yarışa girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.