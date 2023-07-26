Nursel Köse ilk kez paylaştı
5 yıl önce Alman müzisyen Ulrich Mertin ile evlenen Nursel Köse, nikâh fotoğraflarını ilk kez evlilik yıl dönümlerinde gözler önüne serdi
Oyuncu Nursel Köse, 14 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Ulrich Mertin ile 5 yıl önce Danimarka’da evlendiğini duyurmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Köse, kural bozdu.
Oyuncu, evliliklerinin yıl dönümünde eşiyle nikâh fotoğraflarını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.
Ulrich Mertin ile bu fotoğrafını yayınlayan Köse'ye takipçilerinden "Mutluluklar" mesajı yağdı.
Alman müzisyen ise, "Bugün seninle evlendiğim gündü. Beni her gün kendine âşık ediyorsun" ifadelerini paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram