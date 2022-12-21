Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nusret, Dünya Kupası'nda FIFA kurallarını mı çiğnedi?

Arjantin ile Fransa arasında oynanan 2022 Dünya Kupası finalinin ardından sahaya girerek futbolcularla fotoğraf çektiren ünlü şef Nusret Gökçe'nin kupayı eline alması da çok konuşuldu. Büyük tepki çeken hareket sonrası 'Nusret'in Dünya Kupası'nı tutması FIFA kurallarına aykırı mı?' tartışması başladı.

ABONE OL
  • Nusret, Dünya Kupası'nda FIFA kurallarını mı çiğnedi?

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı finalde Fransa'yı mağlup eden Arjantin kazanırken, maçın ardından sahaya giren Türk şef Nusret Gökçe'nin hareketleri çok konuşuldu.
  • Nusret, Dünya Kupası'nda FIFA kurallarını mı çiğnedi?

    Arjantinli futbolcularla fotoğraf çektirmek için sahaya giren Nusret, Dünya Kupası'nı da eline alıp poz verdi. 
  • Nusret, Dünya Kupası'nda FIFA kurallarını mı çiğnedi?

    Nusret'in adeta futbolcuların peşinden koşması sosyal medyada gündem olurken, Dünya Kupası'na dokunmasıyla ilgili de 'FIFA kurallarını ihlal mi etti?' tartışmaları başladı.
  • Nusret, Dünya Kupası'nda FIFA kurallarını mı çiğnedi?

    Nusret'in futbolcularla bu kadar iç içe olmasına nasıl izin verildiği soru işaretlerini beraberinde getirirken, Messi'nin Nusret'e tavrı ise dikkat çekti. 
  • Nusret, Dünya Kupası'nda FIFA kurallarını mı çiğnedi?

    MESSI'DEN ŞOK TAVIR

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Nusret'in yaklaşımından rahatsız olduğu görülen Messi, adeta zorla Nusret'le fotoğraf çektirdi. 
  • Nusret, Dünya Kupası'nda FIFA kurallarını mı çiğnedi?

    Arjantinli yıldızların elinden Dünya Kupası'nı zorla alan Nusret, kupayla da poz verdi. 
  • Nusret, Dünya Kupası'nda FIFA kurallarını mı çiğnedi?

    FIFA Başkanı Gianni Infantino ile arkadaş olduğu bilinen Nusret'in, akreditasyonu bu şekilde almış olabileceği öngörülüyor. 
  • Nusret, Dünya Kupası'nda FIFA kurallarını mı çiğnedi?

    FIFA KURALLARINI ÇİĞNEDİ!

    Ancak sahaya girip Dünya Kupası'yla poz veren Nusret, organizasyonun resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre FIFA kurallarını çiğnedi.
  • Nusret, Dünya Kupası'nda FIFA kurallarını mı çiğnedi?

    İşte o kural: "Mevcut Dünya Kupası tasarımı 1974 yılına uzanıyor. Dünyanın en tanınmış spor sembollerinden biri ve paha biçilmez bir simge olarak, orijinal FIFA Dünya Kupası yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları tarafından dokunulup tutulabilir."
  • Nusret, Dünya Kupası'nda FIFA kurallarını mı çiğnedi?

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.