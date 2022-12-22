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Nusret Gökçe, Open Cup’ın final maçına giremeyecek

Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası’nın final maçından sonraki davranışları nedeniyle ABD Open Cup 2023’ün final maçına alınmayacak. Yapılan açıklamaya göre Gökçe, final maçında stadyuma giremeyecek

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  • Dünya Kupası'nın finalinin ardından... Nusret Gökçe, Open final maçına giremeyecek - Magazin haberleri

    ABD Open Cup, Nusret Gökçe’ye engel olmak için kolları şimdiden sıvadı. 

    2022 Dünya Kupası’nın final maçının tamamlanmasının ardından sahaya girmesiyle gündeme gelen Nusret Gökçe, davranışları nedeniyle ABD’deki Open Cup 2023 Futbol Turnuvası’nın final maçına alınmayacak. 
  • Dünya Kupası'nın finalinin ardından... Nusret Gökçe, Open final maçına giremeyecek - Magazin haberleri

    MEN EDİLDİ

    Open Açık’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Salt Bae, 2023 Açık Kupası Finali'nden men edilmiştir" denildi.
  • Dünya Kupası'nın finalinin ardından... Nusret Gökçe, Open final maçına giremeyecek - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe, 18 Aralık’ta Katar’ın Luseyl şehrinde düzenlenen final maçının ardından sahaya girerek, futbolcularla fotoğraf çektirmiş, onların madalyalarını ısırmıştı.

    FIFA Kuralları’na göre; orijinal dünya kupasına FIFA yetkilileri, kupayı takdim eden kişiler, kazanan takımın ekibi, geçmiş yıllarda kazananlar ve devlet başkanları dokunabiliyor. Gökçe’nin dünya kupasına dokunmuş olması FIFA kurallarının çiğnenmesi olarak yorumlandı. 
  • Dünya Kupası'nın finalinin ardından... Nusret Gökçe, Open final maçına giremeyecek - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe’nin saha içinde birlikte fotoğraf çektirmek istediği Lionel Messi’yi darlaması da sosyal medyanın gündemi oldu. Gökçe’nin tavırları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
  • Dünya Kupası'nın finalinin ardından... Nusret Gökçe, Open final maçına giremeyecek - Magazin haberleri

    Bazıları Nusret Gökçe’nin sahaya inip, futbolcularla fotoğraf çektirmesini büyük bir başarı, etkili bir tanıtım olarak yorumlarken bazıları ise ‘görgüsüzlük’ olarak yorumladı.
  • Dünya Kupası'nın finalinin ardından... Nusret Gökçe, Open final maçına giremeyecek - Magazin haberleri

    Fotoğraflar: Instagram

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