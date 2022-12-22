Nusret Gökçe, 18 Aralık’ta Katar’ın Luseyl şehrinde düzenlenen final maçının ardından sahaya girerek, futbolcularla fotoğraf çektirmiş, onların madalyalarını ısırmıştı.

FIFA Kuralları’na göre; orijinal dünya kupasına FIFA yetkilileri, kupayı takdim eden kişiler, kazanan takımın ekibi, geçmiş yıllarda kazananlar ve devlet başkanları dokunabiliyor. Gökçe’nin dünya kupasına dokunmuş olması FIFA kurallarının çiğnenmesi olarak yorumlandı.