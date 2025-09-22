Nvidia'dan OpenAI'a yatırım

Nvidia'dan yapılan açıklamada, OpenAI'ın bir sonraki nesil modellerini eğitmek ve çalıştırmak için en az 10 gigawattlık Nvidia sisteminin devreye alınmasını kapsayan stratejik ortaklık için iyi niyet mektubu imzalandığı aktarıldı.

Bu kapsamda veri merkezi ve enerji kapasitesini desteklemek için Nvidia'nın sistemler devreye girdikçe OpenAI'a 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağı kaydedilen açıklamada, ilk aşamanın 2026'nın ikinci yarısında faaliyete geçmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, OpenAI'ın yapay zeka fabrikaları büyüme planlarında Nvidia'yı tercih edilen stratejik ortak olarak konumlandıracağı vurgulanarak, iki şirketin yazılım yol haritalarını uyumlu hale getireceği belirtildi.

REKLAM

Bu ortaklığın Microsoft, Oracle, SoftBank ve Stargate gibi ortaklarla sürdürülen mevcut işbirliklerini tamamlayıcı nitelikte olduğu bildirilen açıklamada, aynı zamanda insanlık yararına genel yapay zeka geliştirme misyonunu ilerletmeye de hizmet edeceğine işaret edildi.

"YENİ BİR ZEKA ÇAĞINI BAŞLATACAK"

Açıklamada, Nvidia ve OpenAI'ın stratejik ortaklığın yeni aşamasına dair ayrıntıları gelecek haftalarda netleştireceği aktarıldı.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Nvidia ve OpenAI, 10 yıldır birbirini ileriye taşıyor. ChatGPT'nin atılımından bu yana geldiğimiz nokta, şimdi 10 gigawattlık altyapıyla yeni bir zeka çağını başlatacak." ifadelerini kullandı.