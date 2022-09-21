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Haberler Teknoloji Nvidia GeForce RTX 4090 çıktı mı, özellikleri ne? Nvidia GeForce RTX 4090 fiyatı ne kadar, kaç TL?
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En güçlü oyuncu kartı Nvidia GeForce RTX 4090 tanıtıldı!

Nvidia’nın en güçlü oyun kartlarından olan Ada Lovelace bugün itibariyle oyunseverlerin beğenisine çıktı. GTC 2022 etkinliğinde tanıtılan Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartı hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

Nvidia GeForce RTX 4090 çıktı mı, özellikleri ne? Nvidia GeForce RTX 4090 fiyatı ne kadar, kaç TL?
En güçlü oyuncu kartı: Nvidia GeForce RTX 4090
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Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartı tanıtıldı. Hal böyle olunca oyunseverler arama motorlarında, "Nvidia GeForce RTX 4090 çıktı mı, özellikleri ne? Nvidia GeForce RTX 4090 fiyatı ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte tüm oyunseverlerin merakla beklediği Nvidia GeForce RTX 4090'in tüm detayları...

NVIDIA GEFORCE RTX 4090 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NE?

Nvidia GeForce RTX 4090'nın teknik özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

  • AD102-300 grafik birimi
  • 76 milyar transistör
  • Dördüncü nesil Tensor çekirdekleri
  • Üçüncü nesil RT çekirdekleri
  • 128 SM
  • 16384 CUDA çekirdeği
  • 2520MHz boost hızı
  • 82.6 TFLOPS tek hassasiyet performansı
  • 24GB GDDR6X bellek
  • 384-bit veri yolu
  • 1TB/s bant genişliği
  • 450W TGP
  • 660W Max TGP

NVIDIA GEFORCE RTX 4090 FİYATI NE?

Nvidia; GeForce RTX 4090 ekran kartının fiyatını 1599$ olarak duyurdu.

NVIDIA RESMEN DUYURDU

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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