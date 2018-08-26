Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri dün sabah saat 08.30 sıralarında Taksim Kuloğlu Mahallesi Sadri Alışık Sokak'taki bina girişinde meydana gelen cinayetle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Esra A. adını kullanan S.S.'nin katil zanlısının minibüs şoförü O.S. olduğu belirlendi. O.S. ile Esra A.'nın internet üzerinden tanışarak randevulaştığı tespit edildi.

Çevrede yapılan araştırmada O.S.'nin minibüsünü evin yakınında bulunan bir otoparka park ederek Esra A.'nın evine çıktığı ve saat 08.00 sıralarında evde kavga etmeye başladıkları belirlendi. Katil zanlısı O.S.'nin kaçmaya çalışan Esra A.'yı evinin bulunduğu apartmanın çıkış kapısında yakalayarak boğazını kestiği tespit edildi. Cinayet sonrası elindeki bıçakla otoparkta bulunan minibüsüne binerek kaçan O.S.'nin Çağlayan'daki bir adreste gizlendiği belirlendi. Beyoğlu Asayiş Bürosu ekipleri, katil zanlısı O.S.'yi gizlendiği evde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.S. adliyeye sevk edildi.

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