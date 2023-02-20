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O detay çok şaşırttı! 99 Marmara depreminden kaç gün önce Güneş tutulması olmuştu?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre 12 ili etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşların aklına 99 yılında yaşanan Marmara depremi geldi. Yıkımı oldukça büyük olan depremde resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma gerçekleşti ve 505 kişi sakat kaldı. Peki, 99 depremi öncesinde neler yaşandı? 99 yılında güneş tutulmasından kaç gün sonra deprem oldu? İşte detaylar...

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  • O detay çok şaşırttı! 99 Marmara depreminden kaç gün önce Güneş tutulması olmuştu?

    6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da can kayıpları, bina yıkımları meydana geldi. Hal böyle olunca vatandaşlar 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Marmara depremini tekrar hatırladı. 17 Ağustos 1999 büyük Marmara depremi öncesi 20. yüzyılın son tam güneş tutulması olmuştu. Peki, 17 Ağustos depremi öncesi güneş tutulması ne zaman oldu? Marmara depreminden kaç gün önce Güneş tutulması olmuştu?
  • O detay çok şaşırttı! 99 Marmara depreminden kaç gün önce Güneş tutulması olmuştu?

    17 AĞUSTOS DEPREMİ ÖNCESİ GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN OLDU?

    1999 yılında gerçekleşen Marmara depremi 17 Ağustos'ta meydana gelmişti. Güneş tutulması ise 11 Ağustos 1999 Çarşamba günü gerçekleşti. Bu tutulma 20. yüzyılın son tam güneş tutulması olmuştu. Bu tarihte Ay Dünya ile Güneş arasına girerek Güneşi tamamen örtmüş ve Ay'ın gölgesi Türkiye saati ile 12:30 da önce İngiltere açıklarında okyanus üzerine düşmüştü.
  • O detay çok şaşırttı! 99 Marmara depreminden kaç gün önce Güneş tutulması olmuştu?

    11 Ağustos tarihinde gerçekleşen Güneş tutulması sıra ile önce İngiltere, daha sonra Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da izlendikten sonra Türkiye'de izlenilmeye başlanılmıştı.
  • O detay çok şaşırttı! 99 Marmara depreminden kaç gün önce Güneş tutulması olmuştu?

    GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

    Güneş Tutulmaları; Ay’ın yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve Ay’ın Güneş’i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucu ortaya çıkan bir göksel olaydır. Güneş Tutulması’nın olması için Ay’ın Yeniay evresinde olması şarttır. Yani tüm Güneş tutulmaları, güçlendirilmiş Yeniaylardır, yeni başlangıçlardır.
  • O detay çok şaşırttı! 99 Marmara depreminden kaç gün önce Güneş tutulması olmuştu?

    Güneş Tutulması çeşitleri

    Total: Tam Güneş Tutulması

    Partial: Parçalı Güneş Tutulması

    Appulse: Çok güçlü ve yakın Güneş Tutulması

    Annular: Halkalı Güneş Tutulması

    Hibrit: Dünya’nın bir tarafından tam, bir tarafından parçalı görünen, zararlı olarak bilinen Güneş Tutulmaları
  • O detay çok şaşırttı! 99 Marmara depreminden kaç gün önce Güneş tutulması olmuştu?

    GÜNEŞ TUTULMASI DEPREMİ TETİKLER Mİ?

    Yaşamımızdaki bu iki önemli gökcisminin kütleleri nedeniyle kütleçekimsel olarak etkileri sözkonusudur. Bunun sonucu gel-git (med-cezir) olayları oluşur. Bu iki cismin kütleçekim etkileri Yeniay ve Dolunay evrelerinde birbirine eklenir. Ay ve Güneş’in kütleçekim toplamları Yeniay evresinden bir hafta önce ve sonrasında (ilkdördün ve sondördün evrelerinde) ise en az olur. Depremin tetiklenmesini tutulma geometrisi ile oluşan manyetik alan dalgalanmalarının yerkabuğu ve Yer'in manyetik alanı ile etkileşmesine bağlayan görüşler de vardır. Güneş’teki patlamaların doğurduğu manyetik dalgalanmalar, Güneş Tutulması sırasında sadece geometri nedeniyle oluşacak manyetik dalgalanmadan (Ay’ın evrelerinden bağımsız olarak) çok daha fazladır. Bunlar çok daha etkindir, sadece, iletişim üzerindeki etkileri, kutup ışımalarının görülmesi gibi sonuçlar doğurur.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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