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O ilde 3 günde bir ton altın bozduruldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, döviz kurlarına yönelik saldırıdan sonra Adanalıların 15 Temmuz’da olduğu gibi Türkiye’ye sahip çıktığını ve 3 gün içerisinde 1 ton altın bozdurarak oynanan oyunun bozulmasına katkı sağladığını söyledi

16.09.2018 - 09:43 | Güncelleme: İHA

Adana’da Hayme Ana Kına Konağı'nın açılışı gerçekleştirildi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da yapılacak millet bahçesiyle Seyhan Nehri’nin hakkını vererek, güzelliklerinin yaşayacağını söyledi;

Yüreğir Belediyesi tarafından Yavuzlar Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen Osmanlı-Selçuklu mimarisi ile inşa edilen Hayme Ana Kına Konağı’nın açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Açılış programında konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Yüreğir’e kazandırılan eserlerde destek verenlere ve özellikle kadınlarımıza teşekkür etti. Çelkican, kına geleneğin insanların birbirini sevmesi ve bu sevginin ömür boyu devam etmesi için yapılan anlamlı bir olay olduğunu ifade ederek, “Kurbanları kınalarız, askere gidecekleri kınalarız ve evlenecek çiftleri kınalarız. Özellikle kızlarımızın on günlerinde yakınları arkadaşlarıyla sevinci ve hüznü yaşadığı anlamlı bir gün. İnşallah bizler bu eserlerle milletimize sevgi veririz” şeklinde konuştu.

 



Jülide Sarıeroğlu ise Yüreğir’in çehresinin nasıl değiştiğinin şahidi olduklarını belirterek, “Hayme Ana Kına Konağı’nın ismi nedeniyle başkanımıza teşekkür ediyorum. Konağın içerisinde her şey düşünülmüş. Hazırlanma odalarından mescitine kadar. Fotoğraf çektirilecek alandan çocuklarımıza kadar. Adana’daki genç kardeşlerimize yakışacak bir kına konağı olmuş” diye konuştu.

Sarıeroğlu, kına konağı ve kendisiyle alakalı söyleyeceği bir şey odluğu ancak basından çekindiğini ifade ederek esprili bir şekilde, “Hanımlar beni anlamıştır diye düşünüyorum. Mesajı burada ifade etmeyim. ‘İnşallah’ diyelim hep birlikte” dedi.
Adana’nın dünyada şehrin içinden nehrin geçtiği nadir kentlerden biri olduğunun altını çizen Jülide Sarıeroğlu, “Bugüne kadar Seyhan Nehri’nin güzelliğini yaşayarak maalesef hakkını vererek gerçekleştiremiyoruz. İnşallah millet bahçesiyle Seyhan Nehri’nin de hakkını vererek güzelliklerini yaşayacağız. Seyir terasında, şezlonglarda çayımızı kahvemizi içerek Seyhan Nehri’nin güzelliklerini göreceğiz” şeklinde konuştu.

Sarıeroğlu, son dönemlerde birtakım dalgalanmalar olduğunu ifade ederek, “Döviz kurlarına yönelik yaşadığımız bu süreçte maruz kaldığımız saldırıdan sonra Adanalı hemşehrilerimiz de bir kez daha 15 Temmuz’da olduğu gibi Türkiye’ye nasıl sahip çıkılır? bunu ortaya koydu. 3 gün içerisinde 1 ton altın bozdurarak üzerimizde oynanan bu oyunun bozulmasına katkı sağladı. Vatan nasıl sevilir? Millet nasıl kendini ortaya koyar? Bunun en önemli örneğini gösterdi” dedi.

Konuşmaların ardından kına konağının açılış kurdelesi kesildi. Ardından kına konağında temsili olarak kına yakma etkinliği gerçekleştirildi.

 

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