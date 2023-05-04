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Ö ile başlayan kız isimleri, çok geniş bir yelpazeye sahip olmasa da popüler isimlerin yer alması nedeniyle belli dönemlerde sık sık araştırma konusu olmaktadır. Özlem, Özden, Özge ve Özgü gibi isimler, bu kategoride yer alan ve en çok kullanılan isimlerden sadece birkaçıdır. Peki, Ö harfi ile başlayan kız bebek isimleri nelerdir? Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız Ö harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarını içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Ö ile Başlayan Kız İsimleri

Türkiye’de Ö ile başlayan kız isimlerine sıklıkla rastlanmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni ise hem popüler ve modern hem de klasik ve geleneksel isimlerin bir arada olmasıdır. Eski dönemlerde klasik isimler ön planda tutulmuş olsa da günümüzdeki anne-baba adaylarının tercihi modern ve popüler isimlerden yana oluyor. Yeni nesil, çocukları için isim seçerken, ismin nasıl telaffuz edildiğine ve anlamına büyük bir özen gösteriyor. Siz de yakın bir zamanda anne-baba olmaya hazırlanıyorsanız ve bu heyecanlı süreçte bebeğinize isim seçmek için araştırma yapıyorsanız Ö ile başlayan kız bebeği isim önerilerine göz atabilirsiniz.

Ö Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Öget / Öğet : Övülen, beğenilen, iyi huylu, güzel

: Övülen, beğenilen, iyi huylu, güzel Öge : 1) Bir ulusun önde gideni ya da ileri geleni. 2) Akıllı. 3) Ünlü.

: 1) Bir ulusun önde gideni ya da ileri geleni. 2) Akıllı. 3) Ünlü. Öğün : En iyi huylarınla ve kişiliğinle gurur duy, kendini yücelt anlamında

: En iyi huylarınla ve kişiliğinle gurur duy, kendini yücelt anlamında Ömrüm : Benim her şeyim, benim hayatım anlamında

: Benim her şeyim, benim hayatım anlamında Ömü r: Bir canlının doğumundan ölümüne kadar geçen süre zarfı

r: Bir canlının doğumundan ölümüne kadar geçen süre zarfı Önay : Ayın ilk günleri, hilal dönemi

: Ayın ilk günleri, hilal dönemi Önem : Bir durumun nicelik ve nitelik açısından gördüğü değer

: Bir durumun nicelik ve nitelik açısından gördüğü değer Örge : Süs

: Süs Örün : Gökyüzünün ya da havanın açık ya da aydınlık durumu

: Gökyüzünün ya da havanın açık ya da aydınlık durumu Övgü : Bir iş ya da görev karşısında gösterilen başarı sonucu alınan güzel sözler, övülmek anlamında

: Bir iş ya da görev karşısında gösterilen başarı sonucu alınan güzel sözler, övülmek anlamında Övünç : Övülecek kadar başarılı ve güzel işler çıkarmak, kıvanç duymak

: Övülecek kadar başarılı ve güzel işler çıkarmak, kıvanç duymak Öykü : Masal, hikâye

: Masal, hikâye Özbal : Katkısız bal, bal özü

: Katkısız bal, bal özü Özben : Benim özüm, benim varlığım anlamında

: Benim özüm, benim varlığım anlamında Özde : 1) Kişinin özünde olan, gerçekte olan. 2) Köle olmayan, özgür kimse.

: 1) Kişinin özünde olan, gerçekte olan. 2) Köle olmayan, özgür kimse. Özden : 1) Özle, varlıkla ilgili olan. 2) Soyca temiz olan kimse.

: 1) Özle, varlıkla ilgili olan. 2) Soyca temiz olan kimse. Özder : Az ama öz konuşan, kısa ve öz olan

: Az ama öz konuşan, kısa ve öz olan Özderen : 1) Derli, toplu olan. 2) Sümerlerin ayı.

: 1) Derli, toplu olan. 2) Sümerlerin ayı. Özen : Herhangi bir işte gösterilen itina, verilen önem, hassasiyet

: Herhangi bir işte gösterilen itina, verilen önem, hassasiyet Özer : Özünde yiğit olan

: Özünde yiğit olan Özey : Aydın olan, birikimli kişi

: Aydın olan, birikimli kişi Özge : Özü sözü bir, iyi kalpli, gözü tok, güvenilir kişi

: Özü sözü bir, iyi kalpli, gözü tok, güvenilir kişi Özgecan : Özü sözü bir, cana can olan kişi

: Özü sözü bir, cana can olan kişi Özgül : Özümün gülü, benim gülüm

: Özümün gülü, benim gülüm Özgün : Benzerlerinden ayrı olan, kendine has olan kişi

: Benzerlerinden ayrı olan, kendine has olan kişi Özgür : Her daim hür olan, kendi fikirlerini ve davranışlarını gerçekleştiren, kısıtlanmayan

: Her daim hür olan, kendi fikirlerini ve davranışlarını gerçekleştiren, kısıtlanmayan Özlem : ir şeye veya bir kişiye karşı duyulan hasret, kavuşma arzusu

: ir şeye veya bir kişiye karşı duyulan hasret, kavuşma arzusu Öznil : Nil Nehri kadar verimli olan

: Nil Nehri kadar verimli olan Öznur : Işığın, nurun özü

: Işığın, nurun özü Özperi : Özünde peri kadar güzel olan

: Özünde peri kadar güzel olan Özüm: 1) Kendim. 2) Kardeş gibi sevilen.

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