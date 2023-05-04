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Ö ile başlayan kız isimleri: Ö harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Bir bebeği olacağını öğrenen anne-baba adayları, hayattaki en güzel duyguyu tatmanın vermiş olduğu heyecanı yaşıyor. Akabinde bebekleri için yapacakları hazırlığı en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Bebek isimlerini incelemek ve anlamları hakkında bilgi edinmek ise ebeveynlerin ilk sıraya koyduğu önemli konulardan biri.

Ö ile Başlayan Kız İsimleri: Ö Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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Ö ile başlayan kız isimleri, çok geniş bir yelpazeye sahip olmasa da popüler isimlerin yer alması nedeniyle belli dönemlerde sık sık araştırma konusu olmaktadır. Özlem, Özden, Özge ve Özgü gibi isimler, bu kategoride yer alan ve en çok kullanılan isimlerden sadece birkaçıdır. Peki, Ö harfi ile başlayan kız bebek isimleri nelerdir? Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız Ö harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarını içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Ö ile Başlayan Kız İsimleri

Türkiye’de Ö ile başlayan kız isimlerine sıklıkla rastlanmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni ise hem popüler ve modern hem de klasik ve geleneksel isimlerin bir arada olmasıdır. Eski dönemlerde klasik isimler ön planda tutulmuş olsa da günümüzdeki anne-baba adaylarının tercihi modern ve popüler isimlerden yana oluyor. Yeni nesil, çocukları için isim seçerken, ismin nasıl telaffuz edildiğine ve anlamına büyük bir özen gösteriyor. Siz de yakın bir zamanda anne-baba olmaya hazırlanıyorsanız ve bu heyecanlı süreçte bebeğinize isim seçmek için araştırma yapıyorsanız Ö ile başlayan kız bebeği isim önerilerine göz atabilirsiniz.

Ö Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

  • Öget / Öğet: Övülen, beğenilen, iyi huylu, güzel
  • Öge: 1) Bir ulusun önde gideni ya da ileri geleni. 2) Akıllı. 3) Ünlü.
  • Öğün: En iyi huylarınla ve kişiliğinle gurur duy, kendini yücelt anlamında
  • Ömrüm: Benim her şeyim, benim hayatım anlamında
  • Ömür: Bir canlının doğumundan ölümüne kadar geçen süre zarfı
  • Önay: Ayın ilk günleri, hilal dönemi
  • Önem: Bir durumun nicelik ve nitelik açısından gördüğü değer
  • Örge: Süs
  • Örün: Gökyüzünün ya da havanın açık ya da aydınlık durumu
  • Övgü: Bir iş ya da görev karşısında gösterilen başarı sonucu alınan güzel sözler, övülmek anlamında
  • Övünç: Övülecek kadar başarılı ve güzel işler çıkarmak, kıvanç duymak
  • Öykü: Masal, hikâye
  • Özbal: Katkısız bal, bal özü
  • Özben: Benim özüm, benim varlığım anlamında
  • Özde: 1) Kişinin özünde olan, gerçekte olan. 2) Köle olmayan, özgür kimse.
  • Özden: 1) Özle, varlıkla ilgili olan. 2) Soyca temiz olan kimse.
  • Özder: Az ama öz konuşan, kısa ve öz olan
  • Özderen: 1) Derli, toplu olan. 2) Sümerlerin ayı.
  • Özen: Herhangi bir işte gösterilen itina, verilen önem, hassasiyet
  • Özer: Özünde yiğit olan
  • Özey: Aydın olan, birikimli kişi
  • Özge: Özü sözü bir, iyi kalpli, gözü tok, güvenilir kişi
  • Özgecan: Özü sözü bir, cana can olan kişi
  • Özgül: Özümün gülü, benim gülüm
  • Özgün: Benzerlerinden ayrı olan, kendine has olan kişi
  • Özgür: Her daim hür olan, kendi fikirlerini ve davranışlarını gerçekleştiren, kısıtlanmayan
  • Özlem: ir şeye veya bir kişiye karşı duyulan hasret, kavuşma arzusu
  • Öznil: Nil Nehri kadar verimli olan
  • Öznur: Işığın, nurun özü
  • Özperi: Özünde peri kadar güzel olan
  • Özüm: 1) Kendim. 2) Kardeş gibi sevilen.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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