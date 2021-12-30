O Ses Türkiye Yılbaşı özel konukları gündemde. Her yıl yeni yıl programı yapan O Ses Türkiye bu sene de birbirinden ünlü isimlerle program yapacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kimler? İşte 2022 O Ses Türkiye yılbaşı kadrosu...