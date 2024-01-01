O Ses Türkiye'ye katılan Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında?
31 Aralık 2023 Pazar akşamı ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılan Esra Ruşan'ın yer aldığı projeler sorgulanmaya başladı. İşte Esra Ruşan kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler.
ESRA RUŞAN KİMDİR?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Esra Ruşan7 Mart 1983 tarihinde Göle'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuğa, 2006 yılında yayımlanmaya başlayan "Arka Sokaklar" dizisiyle başladı.
Oynadığı diziler arasında" Vatanım Sensin", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Ayrılık", "Aşk Yakar", "Tatlı Küçük Yalancılar", "Yarım Kalan Aşklar" gibi birçok yapım bulunmaktadır.
2012 yılında yayımlanan "Ustura Kemal" dizisinde oynadı. Daha sonra, 2020-2022 yılları arasında yayımlanan "Masumlar Apartmanı" dizisinin kadrosunda yer aldı ve kendisiyle aynı ismi taşıyan "Esra" karakterini canlandırdı.