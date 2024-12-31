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        Haberler Bilgi Magazin O Ses Türkiye Yılbaşı 2025'te kimler var, hangi isimler yarışmacı olacak, jüride kimler var? O Ses Türkiye yılbaşı jüri ve yarışmacıları

        O Ses Türkiye Yılbaşı 2025'te kimler var? Hangi isimler yarışacak, jüri koltuğunda kimler oturacak?

        O Ses Türkiye 2025 yılbaşı programı ile seyirci karşısına çıkıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da birçok ünlü isim yarışmacı olarak katılarak, en iyi performansı göstermeye çalışacak. Jüri koltuğunu paylaşan dört isim ise en iyi takımı kurmak ve gecenin şampiyonu olmak için uğraşacak. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı 2025'te kimler var? İşte, O Ses Türkiye yılbaşı jüri üyeleri ve yarışmacıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 12:18 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:18
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        1

        Her sene TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı bu yıl bir kez daha seyirci ile buluşuyor. Yeni yıla özel programda birçok ünlü, yarışmacı olarak katılacak; jüri koltuğunu ise dört isim paylaşacak. Peki, O Ses Türkiye 2025 yılbaşı özel programda kimler var? İşte, detaylar...

        2

        O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI PROGRAMINDA HANGİ İSİMLER JÜRİ?

        EZGİ MOLA

        3

        GÖKHAN OĞUZ

        4

        BEYAZIT ÖZTÜRK

        5

        HADİSE

        6

        O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI PROGRAMINDA HANGİ İSİMLER YARIŞMACI OLACAK?

        MERT TURAK

        7

        BARIŞ KILIÇ

        8

        ASLIHAN GÜNER

        9

        MİNA DEMİRTAŞ

        10

        ÖMER BAŞDOĞAN (NALET BEBE)

        11

        BURAK KUT

        12

        ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ

        13

        ALEYNA TİLKİ

        14

        ESRA BİLGİÇ

        15

        BERFU-ESER YENENLER

        16

        GİRAY ALTINOK

        17

        DİLAN ÇİÇEK DENİZ

        18

        DİREN POLATOĞULLARI

        19

        DOĞUKAN GÜNGÖR

        20

        SILA TÜRKOĞLU

        21

        DENİZ BAYSAL

        22

        BARIŞ YURTÇU

        23

        BERİL POZAM

        24

        ERSİN ARICI

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