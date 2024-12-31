O Ses Türkiye Yılbaşı 2025'te kimler var? Hangi isimler yarışacak, jüri koltuğunda kimler oturacak?
O Ses Türkiye 2025 yılbaşı programı ile seyirci karşısına çıkıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da birçok ünlü isim yarışmacı olarak katılarak, en iyi performansı göstermeye çalışacak. Jüri koltuğunu paylaşan dört isim ise en iyi takımı kurmak ve gecenin şampiyonu olmak için uğraşacak. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı 2025'te kimler var? İşte, O Ses Türkiye yılbaşı jüri üyeleri ve yarışmacıları...
Her sene TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı bu yıl bir kez daha seyirci ile buluşuyor. Yeni yıla özel programda birçok ünlü, yarışmacı olarak katılacak; jüri koltuğunu ise dört isim paylaşacak. Peki, O Ses Türkiye 2025 yılbaşı özel programda kimler var? İşte, detaylar...
O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI PROGRAMINDA HANGİ İSİMLER JÜRİ?
EZGİ MOLA
GÖKHAN OĞUZ
BEYAZIT ÖZTÜRK
HADİSE
O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI PROGRAMINDA HANGİ İSİMLER YARIŞMACI OLACAK?
MERT TURAK
BARIŞ KILIÇ
ASLIHAN GÜNER
MİNA DEMİRTAŞ
ÖMER BAŞDOĞAN (NALET BEBE)
BURAK KUT
ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ
ALEYNA TİLKİ
ESRA BİLGİÇ
BERFU-ESER YENENLER
GİRAY ALTINOK
DİLAN ÇİÇEK DENİZ
DİREN POLATOĞULLARI
DOĞUKAN GÜNGÖR
SILA TÜRKOĞLU
DENİZ BAYSAL