O Ses Türkiye yılbaşı kadrosunda spor camiasından sinemaya kadar pek çok ismin yer alırken, bu isimlerin performansları da bir hayli merak konusu. İşte o isimler...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI KONUKLARI

İlayda Alişan