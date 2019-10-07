Yaz aylarında gösterime giren yerli ve yabancı filmlerin izlenmemesi, gişe rakamlarının önceki yıllara oranla oldukça düşük olması, sinema sektörünü ekonomik açıdan derin bir dar boğaza itti.

Sinema salonu işletmecileri, birçok seansta elektrik masrafını karşılayacak kadar bile izleyici olmamasından dolayı oldukça dertliydi.

Öyle ki, bazı seanslarda salon başına 1 izleyici düştüğü filmler bile oldu.



Filmlerin izlenmemesi, sinema sektörünü yeni sezon için moral açısından da derin bir dar boğaza itti.

Sektör, bir süredir zihinleri kurcalayan 'Acaba izleyici sinemadan uzaklaştı mı?' sorusuyla yaz aylarında iyiden iyiye karşı karşıya kaldı.

* Geçtiğimiz sezonun ortasında yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasında yaşanan kampanyalı bilet uygulaması, bilet payı ve hasılatların şeffaf olarak görülememesi konusunda yaşanan tartışmanın sonucunda bazı filmlerin gösterimi ertelendi.

'Recep İvedik 6', 'Karakomik Filmler', 'Mucize Aşk' ve 'Cinayet Süsü'nün yapımcıları, filmlerini tartışmaya neden olan soruna çözüm getiren yeni sinema yasasının yürürlüğe girdiği 1 Temmuz'dan sonra çıkarma kararı aldı.

* Sezon filmlerinin vizyon döneminde veya hemen sonrasında dijital platformlarda yayınlanacağı yönünde bir algı oluşmuş olma olasılığı.



Ertelenen filmler, izleyiciyle ekim, kasım ve aralıkta gösterime girecek.

Yapımcılar;

Dijital platform algısına karşı ise 'Filmlerimiz, vizyon döneminde sadece sinema salonlarında olacaktır' açıklaması yaptı.

Filmlerinin vizyon takviminin sona ermesinden epey sonra dijital platformlarda yer alabileceğinin altını çizdi.

Adı geçen filmlerin gösterimlerinin ertelenmesi, normal sezonlarının izleyici sayısının oldukça düşmesine neden oldu.

Bunun sonucunda da sinema sektöründe oluşan panik havasıyla 'İzleyiciler, sinemadan uzaklaştı mı?' sorusu gündeme geldi.



'İzleyiciler, sinemadan uzaklaştı mı?' sorusunun cevabını öğrenmek için yeni sezon beklendi.

Ne var ki yeni sezonun ilk ayı olan eylülde net bir cevap alınamadı.

Çünkü gösterime giren filmler, bu sorunun cevabını verecek kadar zaten yüksek izleyici beklentisi içinde olmayan filmlerdi.



Sorunun cevabını, gösterime cuma günü giren 'Kral Şakir - Korsanlar Diyarı', 'Joker'e kaldı.

Bu 2 filmin açılış rakamları, sinema sektörüne bu sezonun nasıl geçeceği konusunda önemli bir işaret oldu.

'Kral Şakir - Korsanlar Diyarı'

İzleyici Sayısı: 504.303

Hasılat: 8.999.008 ₺

'Joker'

İzleyici Sayısı: 385.488

Hasılat: 7.977.271 ₺

Görünen o ki, 'Kral Şakir - Korsanlar Diyarı' ile 'Joker', izleyicilerin sinema özlemini giderirken, ekonomik ve moral açısından yapımcıların ve sinema salonu işletmecilerinin yüzünü güldürdü.

SOĞUK RÜZGARLARDAN ILIK MELTEME

Bu arada geçen sezon yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasında esen soğuk rüzgarlar, kendini melteme bıraktı.

Aralarındaki sorunun 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni sinema yasasıyla çözülmesinin üzerine birlikte içinde oldukları gemiyi hızlandırmak için çalışmalara başladılar.

800 milyon $ ile Türkiye pazarına girerek en fazla salona sahip olması nedeniyle söz konusu tartışmada başı çeken Güney Kore menşeli Mars Cinema Group, geçtiğimiz aylarda Seul'de ağırladığı yapımcılarla yeni yol haritaları üzerinde çalıştı.

Mars Cinema Group, geçen hafta yapımcılarla bu kez daha çok katılımın olduğu bir toplantıda bir araya geldi.

Yapımcılar, hazır olan filmlerini ve planladıkları projeler hakkında bilgi verirken Mars Cinema Group, her filmin mümkün olduğunca fazla izleyiciye ulaşması için ne gibi çalışmalar yapılacağını anlattı.