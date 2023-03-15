O trafik kazasının üzerinden 10 yıl geçti! Aleyna Kalaycıoğlu duruşma sonrası isyan etti!

Aleyna Kalaycıoğlu, kardeşi Cansu'nun başına gelenleri şu şekilde anlatmıştı:

"8 yıl önce başımıza talihsiz bir olay geldi ve kardeşim yüzde 100 engelli. Cansu'yu düşündüm. Cansu'yu hatırladıkça kötü oldum. Benim kardeşim yürüyüp konuşabilecekti, abla diyebilecekti. Şu an diyemiyor. Ben buna kader demek istemiyorum. Bu kader değil, büyük bir olay. Benim annem hayatını bıraktı, kardeşime bakıyor. Beni okutmaya çalışıyor. Allah herkesin yanında olsun."