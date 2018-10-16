Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Sakarya'nın Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'nde vatandaşlar, ormanlık alanda ağaca asılarak öldürülmüş bir köpek buldu. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.

"TAVUKLARINI YİYOR" DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıkta yaşayan M.Ö., komşusu R.B.’nin köpeğini öldürdüğünü ve kendisinden şikayetçi olduğunu belirtti. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda R.B.’nin köpeği, tavuklarını yediği iddiasıyla astığı belirlendi.



JANDARMAYA TESLİM OLDU



Çalışmalar sürdürülürken R.B. jandarmaya teslim oldu. Gözaltına alınan R.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.B. ifadesinin ardından Kocaali Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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