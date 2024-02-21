Oba Makarnacılık halka arz oluyor. Oba Makarnacılık halka açıklık oranı yüzde 20 olarak açıklanırken, hisse fiyatı 39,24 TL olarak belirlendi. Halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, "Oba Makarna halka arz ne zaman, kaç lot verir? Oba Makarna halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Oba Makarnacılık talep toplama tarihleri...