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        Haberler Ekonomi Borsa Oba Makarna halka arz ne zaman, kaç lot verir? Oba Makarnacılık halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? - Borsa Haberleri

        Oba Makarna halka arz kaç lot verir? Oba Makarnacılık hangi bankalarda var?

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arzını onayladı. Yayımlanan izahname ile Oba Makarna talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, olası lot dağıtım miktarı ve halka arza katılacak aracı kurum listesi belli oldu. 96 milyon 336 bin 345 lotun dağıtılacağı Oba Makarna halka arzının büyüklüğü 3.78 milyar TL olarak açıklandı. İşte Oba Makarna 'OBAMS' halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve katılım endeksine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 21:08 Güncelleme: 21.02.2024 - 21:08
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        1

        Oba Makarnacılık halka arz oluyor. Oba Makarnacılık halka açıklık oranı yüzde 20 olarak açıklanırken, hisse fiyatı 39,24 TL olarak belirlendi. Halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, "Oba Makarna halka arz ne zaman, kaç lot verir? Oba Makarna halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Oba Makarnacılık talep toplama tarihleri...

        2

        OBA MAKARNACILIK HALKA ARZI NE ZAMAN?

        Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Oba Makarnacılık halka arzı, 22-23 Şubat 2024 tarihleri arasında bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.

        3

        OBA MAKARNACILIK HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Oba Makarnacılık halka arzının büyüklüğü 3.78 milyar TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 20 olarak belirlenirken hisse fiyatı 39,24 TL'den satışa sunulacak.

        4

        OBA MAKARNACILIK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        Bor Şeker halka arz toplamda 96 milyon 336 bin 345 lot dağıtımı gerçekleştirecek.

        Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

        - 2.1 Milyon katılım ~ 23 Lot (902 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (745 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 17 Lot (667 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 15 Lot (588 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 13 Lot (510 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (470 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (431 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (392 TL).

        5

        OBA MAKARNACILIK HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Galata Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finansbank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        6

        OBA MAKARNACILIK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Oba Makarna onaylı izahnamedeki borsa görüşüne göre şirket paylarının katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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