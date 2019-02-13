Obezitenin yol açtığı hastalıklar

21. yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Öyle ki dünyada 1.9 milyar erişkinin fazla kilolu, 650 milyon erişkinin de obez olduğu bildiriliyor. Ülkemizde de yaklaşık 16 milyon kişi obezite hastası. Obezitenin her geçen yıl arttığı da bir gerçek. 2030 yılında bu oranın ABD’de yüzde 47, Meksika’da yüzde 39, İngiltere'de yüzde 35 gibi oldukça yüksek rakamlara ulaşacağı tahmin ediliyor