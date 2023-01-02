2023 POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞI

Polisler için %8.91 olan zam oranı enflasyon farkı ile birlikte %16.91’e ulaşacak.

Bu orana bakıldığında 2023 Ocak ayında 8/1 polis maaşı 16.082TL olacak

3/1 başkomiser maaşı ise 18.489 TL olacak.

Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse bakanlar tarafından yapılan çok sayıda açıklama, memurların alım gücünün artırılacağı yönünde oldu. Maaş zammının bu oranların çok üzerinde olması bekleniyor.

Bu konuda bir açıklama ya da yeni veri geldiğinde maaşlara yansıtılarak yeniden hesaplama yapılacaktır.