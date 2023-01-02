Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ocak 2023 başkomiser maaşları: Başkomiser maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammında gözler, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Polis olarak, başkomiserlik mesleğini icra edenler memur zammıyla başkomiser maaşının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte Ocak 2023 memur zammıyla polis derecesine göre başkomiser maaşları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ocak 2023 başkomiser maaşları: Başkomiser maaş ücreti belli oldu mu? Başkomiser maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    Milyonlarca emekli ve memur TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enfasyon rakamlarını bekliyor. Memur zammının belli olmasının ardından, başkomiserlik maaşlarına ne kadar zam geleceği de netlik kazanmış olacak. Peki, "Başkomiser maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Ocak 2023 başkomiser maaşları: Başkomiser maaş ücreti belli oldu mu? Başkomiser maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    2023 POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞI

    Polisler için %8.91 olan zam oranı enflasyon farkı ile birlikte %16.91’e ulaşacak.

    Bu orana bakıldığında 2023 Ocak ayında 8/1 polis maaşı 16.082TL olacak

    3/1 başkomiser maaşı ise 18.489 TL olacak.

    Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse bakanlar tarafından yapılan çok sayıda açıklama, memurların alım gücünün artırılacağı yönünde oldu. Maaş zammının bu oranların çok üzerinde olması bekleniyor.

    Bu konuda bir açıklama ya da yeni veri geldiğinde maaşlara yansıtılarak yeniden hesaplama yapılacaktır.
  • Ocak 2023 başkomiser maaşları: Başkomiser maaş ücreti belli oldu mu? Başkomiser maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    POLİS OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

    Polis Akademisi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren bu okullardan herhangi birine eğitim durumunuza bağlı olarak giriş yapabilir; aldığınız eğitimin ardından polislik unvanı elde edebilir. Polis adayları 3 ayrı sınavdan geçmektedir. Bu sınavlar şu şekildedir;

    Yazılı Sınav

    Sözlü Sınav

    Fiziksel Sınav
  • Ocak 2023 başkomiser maaşları: Başkomiser maaş ücreti belli oldu mu? Başkomiser maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    Türk vatandaşı olmak.

    Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

    Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

     
  • Ocak 2023 başkomiser maaşları: Başkomiser maaş ücreti belli oldu mu? Başkomiser maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

    Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak.

    Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

     
  • Ocak 2023 başkomiser maaşları: Başkomiser maaş ücreti belli oldu mu? Başkomiser maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

    Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

     
  • Ocak 2023 başkomiser maaşları: Başkomiser maaş ücreti belli oldu mu? Başkomiser maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

    Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

    Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

    Ceza almamış olmak.

    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.