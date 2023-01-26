Ocak ayında enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. TÜİK tarafından her ay açıklanan verilerde gözler Şubat ayına çevrildi. Geçen aralık ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 olmuştu. Peki, ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? İşte 2023 ocak ayı enflasyon verileri hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...