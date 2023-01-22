Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duyuruyor. TÜİK tarafından açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekonomi gündemini takip edenler enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyorlar. İşte Ocak 2023 TÜİK enflasyon rakamları ile ilgili detaylar...