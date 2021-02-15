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HaberlerEmlakOcak ayı konut satış istatistikleri açıklandı - haberler
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Ocak ayı konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Türkiye genelinde 2021 Ocak ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,6 azalış göstererek 10 bin 732 oldu.

Ocak ayı konut satış istatistikleri açıklandı - haberler

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve %19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 6 bin 635 konut satışı ve %9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışı, Ocak 2021


Konut satış sayısı, Ocak 2020-2021

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2021 OCAK AYINDA 10 BİN 732 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde 2021 Ocak ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %74,6 azalış göstererek 10 bin 732 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %15,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 338 konut satışı ve %21,8 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1'er konut ile Ardahan ve Bayburt oldu. Hakkari ve Şırnak illerinde ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 59 BİN 855 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 2021 Ocak ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %16,1 azalarak 59 bin 855 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 328 konut satışı ve %18,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %82,9 oldu. Ankara 5 bin 375 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 291 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 10 konut ile Hakkari oldu.

Satış şekline göre konut satışı, Ocak 2021


KONUT SATIŞLARINDA 22 BİN 268 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,2 azalarak 22 bin 268 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %31,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 3 bin 746 konut satışı ve %16,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 649 konut satışı ile Ankara ve bin 233 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 48 BİN 319 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,7 azalış göstererek 48 bin 319 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 920 konut satışı ve %20,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %72,6 oldu. Ankara 4 bin 986 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 830 konut satışı ile İzmir izledi.

Satış durumuna göre konut satışı, Ocak 2021

YABANCILARA 2021 YILI OCAK AYINDA 2 BİN 675 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %31,5 azalarak 2 bin 675 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2021'de ilk sırayı bin 380 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 462 konut satışı ile Antalya, 179 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Bursa izledi.

Yabancılara yapılan konut satışı, Ocak 2021

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye'den 459 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 385 konut ile Irak, 260 konut ile Rusya Federasyonu, 168 konut ile Afganistan ve 88 konut ile Yemen izledi.

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Ocak 2021

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