Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB),2019 Ocak ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Ocak ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 30,24 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,24 kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,71 oranında artmış olup gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,75 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 5,95 oranında azalış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 20,44 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 68,38 oranında artış oldu.
KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE AZALDI
2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,18 kurulan kooperatif sayısı yüzde 7,29 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 37,76 oranında azaldı. 2019 yılı Ocak ayında, kapanan şirket sayısı 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12,84 kapanan kooperatif sayısında yüzde 19,90 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,56 oranında artış oldu.
ARDAHAN'DA OCAK'TA ŞİRKET VE KOOPERATİF KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ
2019 yılı Ocak ayında kurulan toplam 8 bin 367 şirket ve kooperatifin yüzde 86,95’ini limited şirket, yüzde 11,96’sı anonim şirket, yüzde 1,06’sı ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 43,98’i İstanbul, yüzde 9,47’si Ankara, yüzde 5,39’u İzmir’de kuruldu. Bu ay Ardahan’da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.
KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI ARTTI
2019 yılı Ocak ayında 8.367 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 7 bin 275 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 73,09’unu, bin 1 anonim şirket ise yüzde 26,90’ını oluşturdu. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre yüzde 13,18 oranında arttı. 2019 Ocak ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 945’i ticaret, bin 285’i imalat ve 765’i inşaat sektöründe kuruldu. Bin 287 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. 2019 Ocak ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 945’i ticaret, bin 285’i imalat ve 765’i inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Ocak ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 287’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 435’i imalat, 400’ü inşaat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 700’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 366’si inşaat, 238’i imalat sektöründe gerçekleşti. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin bin 182’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 693’ü inşaat, 269’u imalat sektöründe oldu.
2019 Ocak ayında kurulan 89 kooperatifin 35’i konut yapı kooperatifi olarak kayıtlara geçerken, kooperatiflerin 35’i konut yapı kooperatifi, 14’ü motorlu taşıyıcılar kooperatifi ve 12’si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu.
OCAK'TA 213 ADET YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU
2019 yılı Ocak ayında kurulan bin 213 yabancı ortak sermayeli şirketin 643’ü Türkiye, 104’ü İran, 89’u Suriye ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 213 yabancı ortak sermayeli şirketin 114’ü anonim, 1.099’u limited şirket oldu. 2019 yılı Ocak ayında kurulan şirketlerin 169’u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 84’ü gayrimenkul acenteleri, 62’si lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,29’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.
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