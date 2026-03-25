Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.036,38 %0,82
        DOLAR 44,3576 %0,04
        EURO 51,4029 %-0,16
        GRAM ALTIN 6.502,12 %1,97
        FAİZ 43,30 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,16 %2,52
        BITCOIN 71.806,00 %2,49
        GBP/TRY 59,4417 %-0,10
        EUR/USD 1,1584 %-0,21
        BRENT 99,16 %-5,10
        ÇEYREK ALTIN 10.630,05 %1,96
        Haberler Ekonomi Otomobil ODMD'nin yeni başkanı Hakan Tiftik oldu - Otomobil Haberleri

        ODMD'nin yeni başkanı Hakan Tiftik oldu

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nde (ODMD) yönetim değişikliği gerçekleşti. Derneğin Mart 2022'den bu yana başkanlık görevini yürüten Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, bayrağı Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik'e devretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 16:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk otomotiv sektörünün 57 markasını çatısı altında barındıran Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Genel Kurul gündeminin görüşüldüğü toplantının devamında Derneğin Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi de gerçekleşti.

        ODMD’nin kurulduğu 1987 yılından bu yana her yıl düzenlediği Genel Kurul toplantılarında iki yılda bir seçim yapılarak yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri belirleniyor.

        25 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri seçildi.

        REKLAM

        ODMD’nin 2026-2028 Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri:

        - Yönetim Kurulu:

        1. Selim Hakan Tiftik

        2. Bahaettin Tatoğlu

        3. G.A. Gino Bottaro

        4. Özgür Yücetürk

        5. Murat Berkel

        6. Bülent Kılıçer

        7. Abdullah Selim Okutur

        - Denetleme Kurulu:

        1. İbrahim Anaç

        2. Zafer Başar

        3. Tufan Akdeniz

        - Yönetim Kurulu Yedek:

        1. Halil Karagülle

        2. Ahu Turan

        3. Alican Emiroğlu

        4. Uğur Sakarya

        5. Gamze Gökçen Pilevne

        - Denetleme Kurulu Yedek:

        1. İsmail Ergun

        2. Yiğit Boztürk

        3. Tansu Giz

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi

        Sarıyer Maslak'taki evinin 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından kızına teslim edildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
