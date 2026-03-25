ODMD'nin yeni başkanı Hakan Tiftik oldu

Türk otomotiv sektörünün 57 markasını çatısı altında barındıran Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Kurul gündeminin görüşüldüğü toplantının devamında Derneğin Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi de gerçekleşti.

ODMD’nin kurulduğu 1987 yılından bu yana her yıl düzenlediği Genel Kurul toplantılarında iki yılda bir seçim yapılarak yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri belirleniyor.

25 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri seçildi.

ODMD’nin 2026-2028 Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri:

- Yönetim Kurulu:

1. Selim Hakan Tiftik

2. Bahaettin Tatoğlu

3. G.A. Gino Bottaro

4. Özgür Yücetürk

5. Murat Berkel

6. Bülent Kılıçer

7. Abdullah Selim Okutur

- Denetleme Kurulu:

1. İbrahim Anaç

2. Zafer Başar

3. Tufan Akdeniz

- Yönetim Kurulu Yedek:

1. Halil Karagülle

2. Ahu Turan

3. Alican Emiroğlu

4. Uğur Sakarya

5. Gamze Gökçen Pilevne

- Denetleme Kurulu Yedek:

1. İsmail Ergun

2. Yiğit Boztürk

3. Tansu Giz